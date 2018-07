Rode Duivels in open bussen door Brussel

Na een prachtig WK worden de Rode Duivels vandaag gehuldigd in Brussel. Ze werden derde op het WK in Rusland en behaalden zo het beste resultaat ooit op een WK voor een Belgische elftal. Zo brengen ze een bezoek aan de koning, rijden ze met een open bus door de straten van Brussel en krijgen ze een warm ontvangst op de Grote Markt in onze hoofdstad.

