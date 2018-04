Rode Duivels oefenen telkens op de Heizel

De drie oefeninterlands die de Rode Duivels zullen afwerken in aanloop naar het WK worden in het Koning Boudewijnstadion gespeeld. België speelt tegen Portugal, Egypte en Costa Rica. Aanvankelijk was er sprake van dat de interland tegen Egypte in Genk zou gespeeld worden, maar dat is dus niet meer het geval.

De Belgische Voetbalbond (KBVB) bereikte een overeenkomst met Stad Brussel. Alain Courtois, Brussels schepen van Sport, is tevreden over het akkoord: “We kijken ernaar uit om onze nationale ploeg voor zijn drie oefenmatchen in juni in Brussel te kunnen aanmoedigen.”

Op zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, vier dagen later is er al de oefenwedstrijd tegen Egypte. De uitwuifwedstrijd, de laatste voor het WK in Rusland, tegen Costa Rica vindt plaats op 11 juni. Alle oefeninterlands worden om 20u45 gespeeld.

De KBVB biedt voor deze drie wedstrijden een mini-abonnement aan, exclusief voor 1895-leden. De voorverkoop voor hen begint morgen al (19 april). De openbare verkoop start op 17 mei.