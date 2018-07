Rode Duivels naar halve finale, land op zijn kop

De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK in Rusland, dankzij een 1-2 zege (rust: 0-2) in de Kazan Arena tegen toernooifavoriet Brazilië. In de halve finale van komende week dinsdag in Sint-Petersburg wacht Frankrijk.

De Belgen - die na tactisch geschuif van Roberto Martinez in een verrassende 4-3-3 op het veld waren gekomen - lagen onder in de beginfase, maar kwamen met een gelukje op voorsprong dankzij een owngoal van Fernandinho (13.) op hoekschop.

Op het halfuur leek het mirakel zich te voltrekken toen Kevin De Bruyne er met een heerlijke knal op de tegenaanval 0-2 van maakte. De snelle omschakeling, het is het handelsmerk van de Belgen op deze WK-eindronde.

Tegengoal De Rode Duivels mochten ook gaan rusten met die voorsprong, maar dat een 0-2 geen garantie is op succes, bleek al tegen Japan. Invaller Renato Augusto scoorde nog de aansluitingstreffer, verder kwamen de Brazilianen niet meer, al was het bibberen tot de slotseconde van de toegevoegde tijd, toen Thibaut Courtois de Belgen met een wereldsave moest rechthouden.

Voor de Rode Duivels is het de tweede keer in de geschiedenis dat de halve finales van het WK bereikt worden. Nu al doen ze even goed dan de generatie van 1986, die in Mexico op de vierde plaats eindigde.

Frankrijk Volgende dinsdag worden de Duivels in Sint-Petersburg verwacht waar ze het opnemen tegen Frankrijk. De laatste wedstrijd tegen onze buren dateert al van juni 2015. Toen won ons land met vier tegen drie. Thomas Meunier zal al zeker niet opgesteld worden. Hij is geschorst voor één wedstrijd door een tweede gele kaart die hij vandaag kreeg.