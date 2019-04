Rode Duivels blijven FIFA-ranking aanvoeren

De Rode Duivels staan opnieuw op de eerste plaats op de nieuwe FIFA-ranking. Het is de zesde keer op rij dat België de ranking aanvoert. Hazard en co houden zo Frankrijk en Brazilië af.

In de ranking hebben de Duivels drie punten voorsprong op Frankrijk. Brazilië blijft derde. Engeland stijgt een plaats ten koste van vicewereldkampioen Kroatië, dat vijfde staat.

Tegenstanders EK-kwalificatie

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in juni voor eigen volk tegen Kazachstan (8/6) en Schotland (11/6). De Schotten moesten vier plaatsen inboeten op de FIFA-ranking en zakken naar nummer 44. Dat is twee posities hoger dan Rusland (46e).

Verder in de ranking staan Cyprus (89e) en Kazachstan (116e). San Marino, de vijfde tegenstander van België in de voorronde van het EK, blijft 211e en laatste.

