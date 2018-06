Rode Duivels als nummer 3 naar WK

De Rode Duivels trekken als het derde beste voetballand ter wereld naar het WK in Rusland. Als we naar de FIFA-ranking kijken toch. Uittredend wereldkampioen Duitsland blijft leider, Brazilië tweede.

Sinds de publicatie van het vorige klassement een maand geleden speelden de Belgen twee oefeninterlands. Vorige week zaterdag geraakten de Duivels niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Europees kampioen Portugal, woensdag wonnen ze met 3-0 van Egypte.

België blijft zo net voor Portugal en Argentinië. Onze WK-tegenstanders in de groepsfase vinden we op volgende plaatsen terug: Panama is het nummer 55, Tunesië staat op plek 21 en Engeland trekt als het nummer twaalf van de wereld naar het WK. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 19 juli, vier dagen na de WK-finale.