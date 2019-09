De Rode Duivels zijn vanmiddag aangekomen in San Marino, waar ze morgenavond het nummer laatst van de FIFA-ranking partij geven. Maandag volgt dan een duel in Schotland. “We moeten gewoon zes op zes pakken”, beseft ook Thomas Meunier, die niet uitsluit dat het een doelpuntenfestijn wordt in San Marino. “We moeten tonen dat we de beste ploeg ter wereld zijn. Als we tien goals kunnen scoren, gaan we dat zeker doen.”