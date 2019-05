Rode Duivel Thorgan Hazard tekent bij Borussia Dortmund

Rode Duivel Thorgan Hazard heeft een contract getekend tot 2024 bij Borussia Dortmund en wordt daarmee ploegmaat van Axel Witsel.

Eind april vertelde Hazard nog aan VTM NIEUWS dat hij een persoonlijke deal had met Dortmund, maar nu is de deal rond. De jongere broer van Eden Hazard tekende een contract tot 2024 bij de Duitse topclub.

Thorgan Hazard tekende in 2015 bij Borussia Mönchengladbach, dat hem toen definitief overnam van Chelsea voor acht miljoen euro. Voordien was hij ook al op huurbasis uitgekomen voor de Borussen. Hij speelde er tot dusver 179 wedstrijden en daarin was hij goed voor 45 goals en 43 assists. In 2013, toen nog bij Zulte Waregem, won Hazard in eigen land de Gouden Schoen.