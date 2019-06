Rode Duivel Eden Hazard wordt voor vierde keer papa

Het wordt een onvergetelijk jaar voor Eden Hazard (28). Donderdag nog werd de Rode Duivel op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Real Madrid als nieuwe Galáctico, vandaag raakte bekend dat hij voor de vierde keer papa wordt.

Yanis (8), Léo (6) en Samy (3) krijgen er een broertje bij. Eden Hazards vrouw Natacha is vijf maanden zwanger en het gezin verwacht een vierde zoontje. De bevalling is voorzien in oktober. Hazard houdt zo’n zaken liever privé, maar desondanks raakte het nieuws toch bekend.

Natacha was donderdag niet aanwezig in Madrid bij de voorstelling van Hazard in Santiago Bernabéu. Ze liet de grote show aan zich voorbijgaan en bleef in Londen met de kinderen, want die moesten naar school.