Rode Duivel Carrasco mist wedstrijd tegen Zwitserland door paspoortprobleem

Yannick Carrasco mist zondag de wedstrijd tegen Zwitserland in de Nations League. De Rode Duivel heeft problemen met zijn paspoort. Bondscoach Roberto Martinez riep Divock Origi (Liverpool) op als vervanger.

Voor de Rode Duivels rest nu enkel nog de verplaatsing naar Zwitserland in de groepsfase van de Nations League. Bij minstens een gelijkspel in Luzern zijn de troepen van Roberto Martinez altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel. De Zwitsers hebben momenteel in de stand drie punten minder.