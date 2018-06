Robbie Williams en Ronaldo openen WK

De Britse popster Robbie Williams en het Braziliaanse voetbalicoon Ronaldo maken donderdag in Moskou hun opwachting in de openingsceremonie van het WK in Rusland. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt.

"Ik heb al veel gedaan in mijn carrière. Maar het WK openen voor 80.000 supporters in het stadion en vele miljoenen mensen over de hele wereld is een jongensdroom die uitkomt", verklaart Robbie Williams.

Het WK vangt donderdag (17u) aan met het duel tussen het gastland en Saudi-Arabië. Een halfuur voordien gaat de openingsceremonie van start in het Moskouse Luzhniki-stadion.

"Memorabel"

De 44-jarige Williams krijgt vocale steun van de Russische operazangeres Aida Garifullina (30). Zij maakte naam in het bekende Mariinski Theater in Sint-Petersburg en is nu verbonden aan de Weense Staatsopera.

De openingsceremonie is altijd speciaal, benadrukt de 41-jarige Ronaldo. "Niemand weet wat de komende vier weken zal gebeuren. Maar iedereen is zeker dat het memorabel zal zijn", aldus de voormalige aanvaller van onder meer Inter Milaan en Real Madrid.

Naar verwachting zal ook de Russische president Vladimir Poetin de openingsceremonie bijwonen