Rik Verbrugghe nieuwe wielerbondscoach

Rik Verbrugghe gaat vanaf 1 december aan de slag als wielerbondscoach mannen elite en U23. Hij is de opvolger van Kevin De Weert. Veldritcoach Sven Vanthourenhout zal hem bijstaan als assistent bij de U23. Dat heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) bekendgemaakt.

De 44-jarige Verbrugghe is de opvolger van Kevin De Weert, die het na het voorbije WK in Innsbruck voor bekeken hield. Vanaf 1 januari treedt hij bij Lotto Soudal in dienst als Performance Manager.

Morgen om 11 uur staan Verbrugghe en Vanthourenhout de media te woord in het bondsgebouw in Brussel.