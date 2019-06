Richard Carapaz wint verrassend de Giro

Richard Carapaz heeft de 102de Giro, de Ronde van Italië, gewonnen. Hij is de eerste Ecuadoraanse wielrenner ooit die een grote ronde wint. Chad Haga wint de afsluitende tijdrit voor twee Belgen, want Victor Campenaerts en Thomas De Gendt worden tweede en derde in de slotrit.

De Ecuadoraan is de verrassing van deze Giro, want vooraf had niemand hem als kanshebber gezien. De grote favorieten lieten het afweten en werden op ruime tijd gezet door Carapaz. De top vijf van het algemeen klassement wordt vervolledigd door Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Mikel Landa en Bauke Mollema. Carapaz volgt op de erelijst Chris Froome op. De Brit kwam dit jaar niet aan de start van de Giro.

In de slottijdrit was het uitkijken naar de Belgen en met name werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Maar hij moest de duimen leggen voor de Amerikaan Haga. Die legde de afstand af in 22:07. Campenaerts moest tevreden zijn met de tweede stek en een tijd van 22:11. De Gendt finishte als derde in 22:13.