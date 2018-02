Retro: altijd zwaar in Le Samyn

Met de GP Le Samyn wordt dinsdag de eerste wedstrijd van de Napoleon Games Cup gereden. De voorbije jaren werd die koers telkens in zware omstandigheden gereden: regen, wind en koude waren geen uitzonderingen. Ook dit jaar belooft het een zware editie te worden. Er worden temperaturen rond het vriespunt verwacht en er staat opnieuw veel wind. Regen zou er wel niet bij zijn.

Vorig jaar won Guillaume Van Keirsbulck in de straten van Dour. Onze landgenoot bleef na een uitputtingsslag samen over met de Luxemburger Kirsch. Uiteindelijk was Van Keirsbulck in de sprint de beste.

Twee jaar geleden ging de overwinning in Le Samyn naar Niki Terpstra. De ex-winnaar van Parijs-Roubaix was in helse omstandigheden de beste op de kasseien in Henegouwen. Hij reed iedereen uit het wiel en kwam solo aan in Dour. De Brit Thwaites werd tweede, de Fransman Sénéchal derde.