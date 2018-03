Renners reageren scherp op tweet Joël De Ceulaer

Journalist Joël De Ceulaer stuurde zaterdag een opvallend kritische tweet de wereld in na de overwinning van Tiesj Benoot in de Strade Bianche: “Het was weer een Epische Koers, lees ik. Wat het Chemische Geheim was, horen we over een jaar of vijf, neem ik aan.” Tiesj Benoot en zijn ploegmaats reageerden scherp op de post van de journalist.

Het was weer een Epische Koers, lees ik. Wat het Chemische Geheim was, horen we over een jaar of vijf, neem ik aan. — Joël De Ceulaer (@jdceulaer) 3 maart 2018

Joël toch. — Tiesj (@TiesjBenoot) 4 maart 2018

Joël toch — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 4 maart 2018

Joël toch — Louis Vervaeke (@LouisVervaeke) 4 maart 2018

Joël toch. — Tosh Van der Sande (@Toshvds) 4 maart 2018

De Ceulaer nam zijn woorden uiteindelijk terug.