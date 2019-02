Renée Eykens plaatst zich voor Europees Kampioenschap

Renée Eykens heeft zich geplaatst voor het EK indooratletiek in Glasgow. Op de World Indoor Tour in Birmingham werd ze knap vierde op de 800 meter. Met 2:02.15 liep ze ook haar persoonlijk record.

Bij het begin van de sterk bezette wedstrijd werd het tempo meteen opgevoerd. Eykens nestelde zich rond de vijfde positie. In de laatste ronde kon de afstandloopster nog opschuiven naar de vierde plek en finishte ze enkele tientallen hondersten onder de EK-limiet van 2:02.72. Ze verpulverde haar vorige besttijd, die stond op 2:03.76.

Britse wint

Op de 800 meter in Birmingham ging de winst naar Shelayna-Clarke, de Britse finishte in 2:01.16. Het EK Indoor vindt plaats van 1 tot 3 maart in het Schotse Glasgow.

Belgische delegatie

Renée Eykens is de zesde landgenote die naar het EK mag. Eline Berings, Hanne Maudens, Robin Hendrix, Thomas Van der Plaetsen en Ismael Debjani plaatsten zich eerder al, net als de 4x400 ploegen bij zowel de vrouwen als de mannen.

Beloftenkampioen

Op het Europees Kampioenschap outdoor vorig jaar kwam de 22-jarige ten val in de reeksen. Twee jaar geleden werd Eykens Europees kampioen bij de beloften.