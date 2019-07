Remco Evenepoel soleert naar zege in Italië

Terwijl Egan Bernal op 22-jarige leeftijd in Frankrijk zijn eerste Tour de France binnen haalde, soleerde ons eigen 19-jarig toptalent Remco Evenepoel in Italië naar de zege in de derde etappe van de Adriatica Ionica Race.

In de rit van 204,5 km tussen Padola en Cormons trok Evenepoel op 25 kilometer van de meet de turbo helemaal open en liet hij iedereen achter. Uiteindelijk had hij 2 minuten voorsprong op het peloton, waar ploegmaat Philippe Gilbert naar de tweede plaats sprintte.

De Adriatica Ionica Race eindigt zondag. De 19-jarige Evenepoel, een neoprof, pakte eerder dit seizoen ook al een etappe en de eindzege in de Ronde van België.

