Relletjes na Antwerpse derby: 9-tal opgepakt

Aan het Bosuilstadion in Antwerpen is de spanning hoog opgelopen na de derby tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk. De Antwerpse politie zette het waterkanon in en drong supporters terug, waarbij ook pepperspray werd gebruikt. Een negental amokmakers werd opgepakt. Er is ook sprake van enkele gewonden.

Het centrale punt van de rellen was de parking waar de bussen van Beerschot staan geparkeerd. Enkele honderden fans van Antwerp hadden postgevat aan de poort en er werden enkele projectielen over en weer gegooid. Daarbij zouden ook enkele stewards gewond zijn geraakt. De politie drong de Antwerp-supporters terug om zo de bussen van Beerschot vlot te laten vertrekken. Meer dan twee uur na de wedstrijd konden ze pas wegrijden.

Negental opgepakt

"We hebben wellicht een negental mensen aangehouden, de meeste van hen bestuurlijk. De exacte cijfers zullen vanavond pas duidelijk zijn", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Er zijn zeker geen zwaargewonden gevallen en al zeker niet door onze tussenkomst. Het is wel zo dat er een aantal supporters bevangen zijn geraakt door pepperspray."

Situatie loopt uit de hand na Antwerpse derby. De politie voert charge uit en zet waterkanon in. https://t.co/RzEywzpDRk pic.twitter.com/OPutuO8nnh — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) April 15, 2018

In het stadion beukten Beerschotsupporters in op het hek, na afloop van de wedstrijd. Sommige supporters klommen zelfs over het hek om op het voetbalveld te geraken. Ze werden meteen opgepakt door de politie en afgevoerd, terwijl Antwerpfans bier naar hen gooiden.

Ondertussen in Antwerpen: supporters van @beerschot_wlrk gooien met bier en steentjes naar de politie. #ANTBEE pic.twitter.com/j3GinXPc1w — Stadion (@VTMStadion) April 15, 2018

Fans van @beerschot_wlrk die zich misdragen: breken over de ballustrade, worden meteen opgepakt en weggevoerd. #antbee pic.twitter.com/Mekf9tKwxJ — Robbe van Lier (@RobbevanLier) April 15, 2018

Spijtig van de B-Wilrijksupporters. En dom. pic.twitter.com/wZsXtmfWQE — Duncan Bartho (@duncanbartho) April 15, 2018

2-0

De derby werd trouwens gewonnen door Antwerp. The Great Old klopte Beerschot-Wilrijk in eigen huis met 2-0. Owusu scoorde tweemaal en bezorgde zo Antwerp de zege.