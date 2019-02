Rellen in Rome: drie gewonden voor match Lazio-Sevilla

Gisterenavond geraakten in Rome een aantal voetbalsupporters slaags. Twee Spanjaarden en een Amerikaan kregen rake klappen en moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De rellen zouden hebben plaatsgevonden in een bar in de buurt van het Colosseum. De politie is een onderzoek gestart.

Lazio en Sevilla treffen elkaar vanavond om 18.55 uur in de zestiende finales van de Europa League. Voor de match werden al extra veiligheidsmaatregelen getroffen, want de ultra's van Lazio hebben sowieso al geen te beste reputatie. Die reputatie is nu nog wat verslechterd.

De Romeinse politie verwacht zo'n 1.500 Spaanse fans in het Stadio Olimpico.

Foto: archief