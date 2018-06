Ref #ENGBEL floot verloren EK-match tegen Wales

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Sloveen Damir Skomina (41) aangeduid als scheidsrechter voor het WK-duel tussen de Rode Duivels en Engeland van donderdag (20 uur) in Kaliningrad. Skomina roept geen al te goede herinnering op bij de Belgen. Hij was immers de ref in de met 3-1 verloren kwartfinale tegen Wales op het EK 2016.

Naast België-Wales op het EK 2016 leidde Skomina nog twee andere interlands van de Rode Duivels. In 2010 was hij de scheidsrechter bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Turkije (3-2 nederlaag). Vier jaar geleden was Skomina op het veld getuige van het 2-2 gelijkspel van het team van Marc Wilmots in een oefeninterland tegen Ivoorkust.

Eerder op dit WK floot Skomina al de wedstrijd Colombia-Japan (1-2). Hij deelde daarin de eerste rode kaart van deze WK-editie uit aan Carlos Sanchez, na hands van de Colombiaanse middenvelder in de eigen zestienmeter.

Veel ervaring

Skomina heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau, onder meer in de Champions League en op de EK's van 2012 en 2016. In 2017 leidde hij de finale van de Europa League (Ajax-Manchester United) in goede banen.

Voor de partijen tegen Panama en Tunesië kregen de Rode Duivels nog scheidsrechters met een meer bescheiden staat van dienst toegewezen, met respectievelijk de Zambiaan Janny Sikazwe en de Amerikaan Jair Marrufo.

Spelen voor groepswinst

België en Engeland zijn na twee speeldagen in groep G al zeker van een stek in de achtste finales. Beide landen tellen op één speeldag voor het einde elk zes punten, met een doelpuntensaldo van plus zes en acht gescoorde doelpunten.

Het fair play-klassement wordt dan toegepast en zo heeft Engeland de leidersplaats met één gele kaart minder. Als alles helemaal in evenwicht is na Engeland-België, wordt er geloot voor de groepswinst.