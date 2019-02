Red Lions grote slokop op Hockey Star Awards

De Belgische hockeymannen gingen met bijna alle prijzen lopen op de Hockey Star Awards in Lausanne. Van Doren is voor de tweede keer op rij verkozen tot Speler van het Jaar. Vanasch werd Doelman van het Jaar.

Opnieuw succes voor onze Red Lions. In december kroonden ze zich voor de eerste keer tot wereldkampioen in het Indische Bhubaneswar en nu gaan ze opnieuw met de prijzen lopen.

Drie op een rij

Voor het derde jaar op rij is een speler van onze Red Lions verkozen tot Speler van het Jaar. In 2016 was John-John Domen de primus van de klas, nu wint Arthur Van Doren de prestigieuze prijs voor de tweede keer op rij.

De 24-jarige Van Doren komt zo in een lijstje van vier spelers die de prijs meer dan één maal wonnen in hun carrière. Sinds het ontstaan van de trofee in 1998 konden enkel de Australiër Jamie Dwyer (5x) en de Nederlandse iconen Teun de Nooijer (3x) en Stephan Veen (2x) de prijs meer dan één keer in de wacht slepen.

De speler van Bloemendaal werd op het WK ook al verkozen tot Speler van het Toernooi.

Ook andere Belgen scoren

Naast de titel Speler van het Jaar gingen ook de andere prijzen naar de Red Lions.

Zo werd doelman Vincent Vanasch, die een uitstekend WK keepte, verkozen tot Doelman van het Jaar. Vanasch was op het WK dé held van België door zich in de finale tegen Nederland (0-0) te onderscheiden tijdens de shoot-outs.

Arthur De Sloover bekroonde zijn seizoen door de titel ‘Rising Star of the Year’ in de wacht te slepen.

Shane McLeod, de trainer van de nationale hockeyploeg, werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste coach.