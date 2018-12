Red Lions door naar eerste WK-finale ooit na 0-6-winst

Historische dag voor de Belgische hockeymannen: de Red Lions konden zich zonet plaatsen voor de WK-finale. Ze wonnen met 0-6 van Engeland in de halve finale. Morgen strijden de Red Lions tegen Australië of Nederland. Engeland gaat naar huis met een bronzen medaille.

De Red Lions verpletterden Engeland in de halve finales op het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar en mogen zich zo morgen opmaken voor hun eerste WK-finale ooit. Bondscoach Shane McLeod was nadien dan ook een tevreden man. "Net als tegen Duitsland leverden we tactisch een perfecte partij af. De spelers voerden hun opdrachten volledig uit", aldus de Nieuw-Zeelander.

De Red Lions kwamen al snel 2-0 voor en maakten nadien dankbaar gebruik van de ruimte die de Engelsen weggaven in hun jacht op een treffer. "Onze verdedigers kregen steeds meer tijd en ruimte om hun diepe passen te versturen. Arthur Van Doren en Arthur De Sloover zijn daar experts in."

McLeod was emotioneel, want afgelopen nacht overleed de vader van Simon Gougnard na een slepende ziekte. Als eerbetoon droegen de Red Lions vandaag een zwarte rouwband. "Mentaal was het zeker lastig. De groep was op de hoogte dat het tijdens het toernooi kon gebeuren, maar het blijft toch een zeer, zeer triest moment voor ons."

In de finale wacht morgen Australië of Nederland. "Het maakt niet zoveel uit welke tegenstander het is. In een finale is het altijd lastig. Bovendien zijn mijn spelers uitstekend in vorm."