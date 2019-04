Red Flames verliezen van VS in vriendschappelijke wedstrijd

De Red Flames, de Belgische vrouwenvoetbalploeg, hebben zondag verloren van de Verenigde Staten, de regerende wereldkampioen, in een vriendschappelijke wedstrijd. De Amerikanen wonnen met 6-0 in het Banc of California Stadium in Los Angeles. Bij de rust stond het al 4-0.

Het was pas het tweede duel tussen België en de VS. Ook in het eerste duel, in 1993, wonnen de Amerikanen.

De Red Flames, die vrijdag waren opgeklommen tot de 20ste plaats van de FIFA-wereldranking, hun hoogste ranking ooit, zijn sinds dinsdag op stage in de VS. De Amerikanen voeren de FIFA-ranking aan. Deze zomer hopen ze hun wereldtitel in Frankrijk te verlengen.