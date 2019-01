Tessa Wullaert hoopt woensdag voor de tweede keer de Gouden Schoen te winnen. Ze is samen met collega Red Flames Janice Cayman en Davina Philtjes de belangrijkste kandidate. De nationale vrouwenploeg verzamelde dit weekend in het oefencentrum in Tubeke. De Red Flames vertrekken maandag op stage naar Spanje.