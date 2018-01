Rechter geeft BOIC gelijk, Maes naar Spelen

Skiër Sam Maes behoudt zijn ticket voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De rechter heeft het BOIC in kort geding gelijk gegeven in haar keuze. Marjolein Decroix en Dries Van den Broecke hadden zijn selectie aangevochten, omdat zij vonden dat ze meer recht hadden op die startplaats.

De rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelde dat zijn bevoegdheid te beperkt is om de selectieprocedure ten gronde te wijzigen. Daarom krijgt het BOIC dus gelijk bij haar keuze voor Sam Maes.

De Belgische delegatie voor Pyeongchang bestaat uit 21 atleten. Sam Maes, de derde skiër naast Kai Alaerts en Kim Vanreusel, werd net als snelschaatser Mathias Vosté deze week toegevoegd aan Team Belgium nadat het BOIC na reallocaties extra startbewijzen kreeg toegewezen. Het BOIC moet de definitieve selectielijst uiterlijk zondagavond aan het IOC communiceren.

Foto: www.sneeuwsportvlaanderen.be