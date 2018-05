Real topfavoriet in finale Champions League

Deze zaterdag strijden Real Madrid en Liverpool om winst in de finale van de Champions League. De Madrilenen willen voor de derde maal op rij de Beker met Grote Oren in de lucht te steken. Bij Liverpool hopen ze op nieuw Europees succes, sinds de memorabele Champions-League finale van 2005.

Zowel Real Madrid als Liverpool legden een bijna vlekkeloos parcours af op weg naar de finale. De Spaanse club kreeg dit seizoen twee nederlagen om de oren, tegen Tottenham (3-1) en Juventus (1-3). Dan doet Liverpool het net iets beter met slechts één verloren wedstrijd in deze Champions League-campagne, de return van de halve finale tegen AS Roma (4-2).

In hun vorige Europese ontmoetingen trok Liverpool driemaal aan het langste eind, Real Madrid won twee keer. De Koninklijke won wel de laatste twee duels tegen Liverpool in 2014. Toen stond onze landgenoot Simon Mignolet tussen de palen bij The Reds. Ervaring zal ook een grote rol spelen in deze finale. Real Madrid kon de laatste twee edities van het Kampioenenbal winnen met ongeveer dezelfde ploeg. Coach Zinedine Zidane kan zelfs de eerste trainer worden die drie Europese bekers achter elkaar wint. Bij Liverpool zit er niemand in de kern die ooit een Champions League-finale speelde.

Ronaldo vs Salah

Mo Salah heeft er met Liverpool een echt recordjaar op zitten. De Egyptenaar scoorde dit seizoen 44 doelpunten en maakte er in de Champions League ook al tien. Aan de overzijde is Cristiano Ronaldo momenteel topschutter in de Champions League met dertien doelpunten dit seizoen. Over de rest van het seizoen maakte de Portugese ster ook 44 doelpunten. Zo kunnen beide voetballers zaterdag uitmaken wie nu de beste aanvaller is dit seizoen.

Real Madrid-Liverpool is zaterdag live te volgen op Q2 vanaf 20u10.