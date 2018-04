Real op weg naar derde finale op rij

Real Madrid heeft in de Allianz Arena een eerste stap gezet richting een derde Champions League finale op rij. De titelhouder won bij Bayern München met 1-2.

De halve finale van Bayern München begon met een valse noot. Arjen Robben moest er al na acht minuten af met een blessure. Thiago Alcantara was z’n vervanger. Met die vervanger voetbalde de thuisploeg heel wat mogelijkheden bij elkaar, maar het kon pas op het halfuur scoren. Joshua Kimmich infiltreerde in de vijandige zestien en nam Navas vanuit een schijnbaar onmogelijke hoek te grazen: 1-0.

De vreugde van Bayern was van korte duur, want vlak daarna verloor het ook Jérôme Boateng met een blessure. De verdediger hinkte met pijn in de lies naar de kant. Nicklas Süle kreeg nog een uur speeltijd. Vlak voor de rust slikte Bayern ook nog eens een tegendoelpunt. Een prima volley van Marcelo verdween in de verste benedenhoek: 1-1.

Klinische Asensio

Na de pauze ging Bayern opnieuw op zoek naar een voorsprong, maar het was Real dat scoorde. Rafinha speelde domweg in bij Asensio. Die zette in de counteraanval een een-tweetje op met Vazquez en trapte de 1-2 over Ulreich in doel. Wat later werd een doelpunt van Ronaldo nog terecht afgekeurd wegens voorafgaand handsspel. Bayern drong nog aan, maar kon finaal niet meer scoren. Real heeft zo de beste uitgangspositie om zich volgende week te plaatsen voor de finale van de Champions League.