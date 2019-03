Real moet twee maanden verder zonder Vinicius

Vinicius Jr is twee maanden out met een scheur in de ligamenten van het rechterbeen, dat bevestigt Real Madrid. De Braziliaan werd gisteren geblesseerd vervangen in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax.

De 18-jarige Vinicius Jr moest gisteren al na 35 minuten de wedstrijd staken. Hij verliet het veld in Bernabeu in tranen. Real stond toen al 0-2 in het krijt tegen de Amsterdammers.

Asensio

Een nieuwe klap dus voor de Koninklijke, al deed zijn vervanger Asensio, het niet onaardig. Hij scoorde de enige treffer van de Real, maar kon de uitschakeling niet vermijden. Real verloor met duidelijke 1-4-cijfers van Ajax.

Teleurstellend seizoen

Het lijkt dus een seizoen zonder prijzen te worden voor de ex-club van Cristiano Ronaldo. Een week geleden werd Real ook al uitgeschakeld in de beker door aartsrivaal Barcelona. Ook in de competitie staat de Koninklijke al op 12 punten van de Catalaanse grootmacht.