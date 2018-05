Real mag naar derde finale op rij

Real Madrid heeft zich ten koste van Bayern München gekwalificeerd voor de finale van de Champions League. De Duitsers kwamen in Bernabéu één doelpunt te kort. Het werd 2-2.

Een spektakel was het in Madrid. Al na drie minuten zette Kimmich Bayern München net als in de heenmatch op voorsprong. Bernabéu schrok even, maar Real Madrid liet het niet aan z’n hart komen. Benzema stelde snel gelijk. Na 27 passes schilderde Marcelo de bal op het hoofd van de Fransman, die aan de tweede paal binnenkopte. Het regende aan beide kanten kansen voor de pauze, maar 1-1 bleef de ruststand.

Meteen na de pauze ging Bayern-doelman pijnlijk in de fout. Hij verkeek zich op een terugspeelbal van Tolisso – hij liet de bal onder zich door glippen – waardoor Benzema de 2-1 eenvoudig kon binnenduwen. Maar ook Bayern deed nog wat terug. James Rodriguez zorgde twintig minuten voor tijd in twee tijden voor de 2-2 tegen z’n ex-club. Maar verder kwam Bayern niet en dus mag Real Madrid naar z'n derde finale op rij.

Sterker nog: Real kan z'n vierde Champions League winnen in amper vijf jaar tijd. Op 26 mei treft het in Kiev Liverpool of Roma.