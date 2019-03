Real Madrid weet weer wat winnen is: Het klopt Valladolid met 1-4

Real Madrid heeft gisterenavond gewonnen op het veld van Real Valladolid, de zestiende in de stand. Valladolid was in de eerste helft de betere ploeg, maar na de pauze bleek Real Madrid toch te sterk. Voor de Madrilenen is het de eerste zege in vier wedstrijden.

Dat Real Valladolid pas net boven de degradatiezone staat in Spanje, was in de eerste helft niet te merken. De ploeg van eigenaar Ronaldo begon sterk aan de wedstrijd en kreeg een penalty na een fout van Odriozola.

Afgekeurde goals

Alcaraz ging achter de bal staan maar knalde de bal hoog over het doel van Courtois. Het scoringsprobleem van Valladolid werd nog maar eens pijnlijk duidelijk. De ploeg scoorde dit seizoen slechts 21 doelpunten in 27 wedstrijden.

Na de gemiste strafschop ging Valladolid verder op zijn elan en Keko versloeg Courtois, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Valladolid scoorde daarna nog eens uit buitenspel. Dit keer was het de VAR die het doelpunt afkeurde.

Real Valladolid voelde dat er meer in zat en kreeg even later wat het verdiende. Op het half uur duwde Anuar de verdiende 1-0 voorsprong binnen.

Erop en erover

Enkele minuten later kon Real Madrid toch langszij komen. Varane had de 1-1 maar binnen te tikken, nadat doelman Masip bij een corner onder de bal dook.

De Madrilenen schakelden in de tweede helft een versnelling hoger. Karim Benzema zette eerst een strafschop om en zorgde tien minuten later voor de 1-3.

Casemiro kreeg nog een rode kaart, maar de zege kwam niet meer in gevaar. Luka Modric legde in de 86ste minuut de 1-4 eindstand vast.