Real Madrid slaat Juventus helemaal KO

Real Madrid staat met anderhalf been in de halve finales van de Champions League. De koninklijke is met 0-3 gaan winnen op het veld van Juventus. Cristiano Ronaldo was opnieuw dé man van de wedstrijd. Hij scoorde twee keer, waaronder een fenomenale omhaal.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de bezoekers uit Madrid. Cristiano Ronaldo maakte er al na amper twee minuten 0-1 van. De Portugees kon zo voor de 10e opeenvolgende wedstrijd in de Champions League scoren, een nieuw record. Real had z’n belangrijk uitdoelpunt beet en Juve kwam iets beter in de wedstrijd. Real-doelman Navas had nog een knappe redding in huis op een poging van Higuain. Ei zo na ging Real met een dubbele voorsprong rusten, maar het schot van Kroos spatte uiteen op de lat.

Na de pauze was de eerste kans opnieuw voor Real. Ronaldo zette de aanval op en kon uiteindelijk zelf trappen maar deze keer ging z’n poging nipt voorlangs. Juventus reageerde via een vrije trap van Dybala. Die week af op de muur en ging maar nipt naast.

Weergaloze Ronaldo

Halverwege de tweede helft sloeg Cristiano Ronaldo een tweede keer toe. Met een weergaloze omhaal maakte hij er 0-2 van. Het Juventus-publiek stond met open mond te kijken en trakteerde de Portugees op een verdiende staande ovatie. Kort daarna pakte Dybala z’n tweede gele kaart voor een domme overtreding op Carvajal. Real profiteerde van een numerieke meerderheid om er nog 0-3 van te maken via Marcelo.