Real-Bayern en Liverpool-Roma in halve finales CL

In het Zwitserse Nyon is zonet geloot voor de halve finales van de Champions League. Het Duitse Bayern Munchen neemt het daarin op tegen het Spaanse Real Madrid. Liverpool en Simon Mignolet treffen AS Roma en Radja Nainggolan. De finale wordt op zaterdag 26 mei gespeeld in het Oekraïense Kiev.

Real Madrid plaatste zich woensdag met erg veel moeite ten koste van Juventus voor de halve finales van het kampioenenbal. Ronaldo zette in de blessuretijd een penalty om en bracht Real zo naar de halve finales. Bayern kwam niet in de problemen tegen Sevilla en plaatste zich zonder zorgen.

Mignolet vs Nainggolan

In de andere halve finale neemt AS Roma het op tegen Liverpool. Dat wordt meteen een rechtsreeks duel tussen onze landgenoten Simon Mignolet en Radja Nainggolan. Zo komt er zeker al één Belg in de finale. Liverpool schakelde Manchester City uit, Roma zorgde voor een mirakel en zette een achterstand 4-1 achterstand tegen Barcelona om, door met 3-0 te winnen en zo het laatste halve finale ticket te grijpen.

De halve finales worden op 24 en 25 april (heen) en 1 en 2 mei (terug) afgewerkt. De finale vindt op 26 mei plaats in het Olympisch Stadion van Kiev.