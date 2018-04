Raman promoveert naar Bundesliga

Fortuna Düsseldorf is terug in de Bundesliga. De ploeg van Benito Raman won vandaag bij Dynamo Dresden met 2-1 door in de laatste minuut te scoren. Daarmee is het zeker van minimaal de tweede plek, die goed is voor promotie naar de hoogste afdeling in Duitsland.

Met nog twee speeldagen te gaan heeft Fortuna Düsseldorf dus een ticket naar de Bundesliga kunnen bemachtigen. Voor de club is het een terugkeer op het hoogste niveau na vijf jaar afwezigheid. Landgenoot Benito Raman kwam in de beslissende wedstrijd niet in actie. Hij scoorde dit seizoen negen keer voor de Duitse club en had daarmee zeker zijn aandeel in de promotie.