In de rally van Ieper is het gisteren bijna fout gelopen. De Franse rallyrijder Bryan Bouffier verloor bij een testrit de controle over het stuur en ploegde door een maisveld, bijna in het publiek.

Bouffier mist zijn bocht en verlaat daardoor het parcours. Hij rijdt door een maisveld op enkele meters van de toeschouwers. Het liep gelukkig goed af en hij kon na zijn slippertje zijn weg gewoon verderzetten.