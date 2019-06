Rafael Nadal wint zijn 12de Roland Garros

Rafael Nadal is en blijft de gravelkoning in tennisland. De Spanjaard heeft vandaag voor de 12de keer Roland Garros gewonnen. In de finale van de Franse grand slam haalde hij het in vier sets van Dominic Thiem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1.

Het lijkt wel een onbegonnen zaak, winnen op gravel van Rafael Nadal. Dominic Thiem ging de strijd in de finale van Roland Garros voor het tweede jaar op rij aan. In de eerste twee sets lukt dat ook goed. De eerste break in de eerste set was voor Thiem, die zo leidde met 3-2. Dat kon Nadal niet verkroppen en dus pakte hij toch nog de eerste set met 6-3.

De tweede set krikte Thiem zijn niveau nog wat omhoog. De Oostenrijker bleef aanklampen en won de tweede set met 7-5. Dat had duidelijk krachten gekost, terwijl Nadal als een Spaanse stier voort donderde. In set 3 en 4 kwam Thiem er niet meer aan te pas en ging hij met 6-1 en 6-1 voor de bijl.

Twee verloren wedstrijden

De indrukwekkende zegereeks van Nadal duurt voort. Hij wint voor de 12de keer Roland Garros en het is ook zijn 18de grand slam-zege. In 95 wedstrijden op het Franse gravel verloor Nadal nog maar 2 keer en moest hij 1 keer het toernooi verlaten met een blessure.