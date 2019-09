Rafael Nadal wint US Open

"Een ongelooflijke finale. Vanavond heeft iedereen gezien wat mijn tegenstander in petto heeft. De manier waarop hij partij gegeven heeft, dwong me tot het uiterste. Zonder de energie in dit stadion had ik het niet gered. Ik kan me niet herinneren dat ik zo'n zware finale heb gespeeld." Dat heeft de Spanjaard Rafael Nadal verklaard over zijn zege op de Rus Daniil Medvedev, een slopende wedstrijd van vijf sets die net geen vijf uur in beslag nam.

Met het winnen van de US Open pakte Nadal zijn 19e grandslamtitel. Hij kondigde meteen aan dat hij in 2020 terugkeert naar New York om zijn titel te verdedigen. Verliezend finalist Daniil Medvedev kreeg een ovationeel applaus van het publiek. Hij noemde Nadal een voorbeeld voor 100 miljoen kinderen die tennis spelen.

"Na de twee verloren sets dacht ik dat ik er in drie sets van af zou gaan. Op een of andere manier heb ik de energie gevonden en van het publiek de moed gekregen om terug te vechten. Toen ik de beelden van Nadal's eerdere finales op het scherm zag, dacht ik nog 'wat zouden ze laten zien als ik gewonnen had?'", vroeg een grappende Medvedev zich af.

Nadal heeft nu nog een grandslamtitel nodig om het record van Roger Federer te evenaren. Hij won voor de vierde keer in zijn carrière de titel in New York.