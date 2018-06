“Radja voelt zich vernederd door Roma”

“Radja Nainggolan voelt zich vernederd door AS Roma”, dat heeft voetbalanalist Gilles De Bilde gezegd vanuit Rusland. De Bilde reageerde daarmee op de transfer van Nainggolan naar Inter Milaan.

Gisterenavond raakte bekend dat Radja Nainggolan zijn club AS Roma verlaat voor Inter Milaan. De Italiaanse club zou zo’n 24 miljoen euro betalen voor Nainggolan. Analist Gilles De Bilde belde gisterenavond nog naar Nainggolan om uitleg te vragen.

“Blijkbaar heeft Nainggolan een probleem met de sportieve leiding. Die zou hem aangeboden hebben bij een aantal clubs, maar dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Nainggolan”, zegt De Bilde. “Nainggolan heeft daarom voor zichzelf uitgemaakt dat het een soort vernedering was, en heeft daarop beslist om te vertrekken.”

Publiekslieveling

De ex-Rode Duivel was een publiekslieveling bij AS Roma. Bij Inter Milaan wordt Nainggolan herenigd met Luciano Spalletti, ex-trainer van AS Roma. Spalletti probeerde Nainggolan vorig jaar al weg te halen bij de Romeinen, iets waar hij toen niet in slaagde.

Nainggolan tekent een contract tot 2022, maar de deal zou pas op 1 juli officieel gemaakt worden.

