Radja: "Kunnen Barça nog pijn doen"

Radja Nainggolan weigert de handdoek al te werpen in de kwartfinales van de Champions League. De Rode Duivel gelooft nog in de stunt van AS Roma tegen FC Barcelona. “We kunnen Barça nog pijn doen.”

Nainggolan miste vorige week de heenmatch met een blessure, maar speelde afgelopen weekend alweer negentig minuten. “Het gaat beter met die blessure en ik werk hard om weer honderd procent fit te zijn. Wie mij kent, weet dat ik altijd wil spelen, maar voor de heenmatch geraakte ik niet helemaal speelklaar.”

AS Roma verloor die wedstrijd met 4-1 in Camp Nou. Barcelona lijkt dus al zeker van de halve finales, maar Nainggolan geeft zich nog niet gewonnen. “Ondanks de 4-1-eindstand heb ik niet veel verschil gezien tussen beide teams. We deden het aardig, maar hadden op enkele momenten tegenslag. We moeten dinsdag op het veld komen en geloven dat we tot iets groots in staat zijn.”