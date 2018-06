Radja helpt de Rode Duivels nu ook tegen Tunesië

En of Radja Nainggolan de Rode Duivels nog steeds steunt. ‘Il Ninja’ is er niet bij op het WK, maar wil de Belgische nationale ploeg wel helpen de wereldbeker binnen te halen. In een (nieuw) ludiek filmpje laat hij zien hoe hij dat wil doen.

“Zoals jullie weten kan ik er wegens tactische redenen niet bijzijn tegen Tunesië. Maar ik kan natuurlijk wel de Belgen helpen”, aldus Radja, die vervolgens naar Duivels-supporter Danny belt. “Ben jij nog op het transport in Rusland? Je zou tegen 12 uur de Moskou Oblast moeten blokkeren. Zet u gewoon in panne en blokkeer de straat. Ga ondertussen maar iets eten, op mijn kosten.”

Nadien zien we hoe Danny de boel tegenhoudt. Zo kan onder meer de spelersbus van de Tunesiërs niet door, waarna er massaal getoeterd wordt. Het filmpje sluit af met de tekst ‘England, you are next…’ - benieuwd wat er volgt. Bekijk hier nog eens de aanpak van Nainggolan tegen Panama.

De opvallende filmpjes kaderen in een campagne van telecomoperator Orange, om hun pakket ‘Orange Unlimited’ aan te prijzen.