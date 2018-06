Radja: "Elke dag moet beste van mijn leven zijn"

De Rode Duivels trekken volgende week naar het WK in Rusland, zonder Radja Nainggolan. De middenvelder van AS Roma viel naast de selectie van Roberto Martinez. Gilles De Bilde heeft Nainggolan het voorbije jaar gevolgd en geeft ons een unieke inkijk in het leven van Il Ninja.

Nainggolan kende een moeilijke jeugd. “Mijn vader heeft ons verlaten toen ik vijf jaar oud was. Mijn moeder had een schuldbemiddeling door mijn vader en samen met haar en men tweelingzus leefden we in een sociale woning. We moesten het met 700 euro in de maand doen, waar nog 500 van overbleef om te leven. Dat is onmogelijk.”

Op zestienjarige leeftijd trok Radja Nainggolan naar Italië om er zijn voetbalcarrière verder te zetten. Enkele jaren later overleed zijn moeder en nam hij tweelingzus Riana in huis. “Ik woonde al vijf jaar alleen, maar zij was altijd bij onze moeder. Plots stond ze daar alleen, zonder iets.”

Geen 'bad boy'

Door zijn rebelse uitstraling en het feit dat hij soms drinkt en rookt, zien sommige mensen een ‘bad boy’ in Nainggolan. Een beeld dat volgens hem niet klopt. “Het is altijd makkelijk om slecht te praten over iemand. Ik leef mijn eigen leven. Ik heb ook altijd gezegd dat wanneer ik fysiek mijn levensstijl niet meer aankan, ik stop met voetballen. Ik leef dag per dag en elke dag moet de beste van mijn leven zijn.”

Tatoeages met een verhaal

Een van dé kenmerken van Nainggolan, zijn zijn vele tatoeages. Ongeveer elke tatoeage vertelt iets over de persoon die hij is. Behalve die roos in zijn nek dan: “Ik heb dat gedaan zonder erbij na te denken en nu gaat het er niet meer af.”