Radja blijft de Rode Duivels steunen

Op zijn Instagramaccount heeft Radja Nainggolan een laatste filmpje gepost voor zijn Rode Duivels-vrienden. Nainggolan steunde de Rode Duivels wel vaker tijdens het WK door enkele opmerkelijke video's. “I’m proud of you” staat er op het einde te lezen.

Nainggolan was er in Rusland, zoals hij zelf altijd zei, niet bij "om tactische redenen" en stuurde enkele ludieke filmpjes de wereld in. In die video's probeerde Nainggolan de tegenstanders van de Rode Duivels één voor één te boycotten.

Vandaag geen boycot meer, maar enkel: "Zoals jullie weten was ik er in Rusland niet bij, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Ik vind het gewoon kut dat we eruit liggen”, zei hij.

De Rode Duivels spelen morgen in Sint-Petersburg voor een bronzen medaille.