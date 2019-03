Racing Genk verslaat mak Anderlecht en blijft op titelkoers

Racing Genk blijft op de eerste speeldag in play-off 1 foutloos. Het versloeg in de eigen Luminus Arena Anderlecht met 3-0 en verstevigt z’n leidersplaats. Anderlecht likt z'n wonden en laat de kans liggen om de kloof met de top drie te verkleinen.

Racing Genk voetbalt in de openingsfase als een echte leider. Al na 10 minuten knalt Trossard tegen de lat. Met ook nog goeie kansen voor onder meer Heynen en Malinowskiy zijn de Limburgers baas, maar ze geraken niet voorbij de defensie van Anderlecht. De troepen van Rutten daarentegen kunnen zelf weinig klaar maken.

Verdiende voorsprong

Na een halfuur is het toch raak voor Racing Genk. Samatta brengt de bal voor. Bij Anderlecht staan er vijf spelers achter de bal en Joachi Maehle is ze allemaal te snel af. Hij twijfelt geen seconde en kopt de verdiende 1-0 voorsprong binnen.

Genk blijft doorduwen en Anderlecht moet de wet van de sterkste ondergaan. Samata krijgt meteen na de 1-0 de bal perfect ingespeeld maar knalt tegen de paal. 1-0 is de ruststand.

Geblesseerde Ito forceert beslissing

Anderlecht laat wel iets meer z’n tanden zien in de tweede helft en dat levert hen ook een aantal behoorlijke kansen op, maar toch valt het doelpunt aan de overkant. Junya Ito had last van een pijnlijke heup maar als hij de bal toegespeeld krijgt, krult hij het leer met links prachtig in de verste hoek, 2-0.

De veer van Anderlecht is dan gebroken. Voetballend is Racing Genk lang niet zo sterk als in de eerste, maar tien minuten voor tijd maakt Paintsil Anderlecht helemaal dood. Vanuit een scherpe hoek knalt hij door de benen van Didillon. 3-0 en zo is de 5de opeenvolgende zege van Racing Genk tegen Anderlecht een feit.

Op titelkoers vs pijnlijk puntenverlies

Door de winst doet Racing Genk een uitstekende zaak en behoudt zo minstens z’n vier punten voorsprong op dichtste achtervolger Club Brugge, dat morgen pas speelt tegen AA Gent. Anderlecht ziet na Standard nu ook leider Genk verder uitlopen en neemt een valse start in play-off 1. Het blijft voorlopig wel vierde in de stand.