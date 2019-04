Racing Genk ontvangt Club Brugge in vol huis

Racing Genk zal Club Brugge zondagavond ontvangen in een uitverkochte Luminus Arena. Sinds vanmorgen zijn alle tickets de deur uit, maakte de competitieleider bekend. Voor de thuiswedstrijden tegen Antwerp en Standard zijn nog slechts een handvol tickets verkrijgbaar.

"Méér dan ooit roepen we iedereen op om als één blok achter de ploeg te staan", communiceerden de Limburgers. "De Luminus Arena moet nog drie keer uit zijn voegen barsten. Dit is ons seizoen en wat er ook gebeurt, schouder aan schouder gaan we de strijd aan voor elke meter, elke bal en elk punt."

Racing Genk begon Play-Off 1 met een 6 op 9, na thuiszeges tegen Anderlecht en AA Gent en een nederlaag op verplaatsing bij Antwerp. Club Brugge deed nog beter en startte met het maximum van de punten. Geen enkele ploeg deed hen dat in het verleden al voor.

De landskampioen blikte gisteravond Standard nog in met 4-0. In de tussenstand nadert Club zo tot op één punt van Genk.

Het geval Malinovskyi

Voor de Limburgers is het nog bang afwachten of het zondag kan rekenen op Ruslan Malinovskyi. De Oekraïense middenvelder kreeg zaterdag rood tegen Gent voor een trap in het gezicht van Birger Verstraete.

Hij werd maandag door het bondsparket van de Belgische voetbalbond getrakteerd op een vordering van liefst zeven speeldagen schorsing. Vrijdag komt het dossier voor de Geschillencommissie.