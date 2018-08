Racing Genk blijft steken op draw tegen STVV

Racing Genk is er op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League niet in geslaagd de Limburgse derby te winnen tegen STVV. De manschappen van coach Philippe Clement misten een hele reeks kansen en bleven zo steken op 1-1. De doelpunten kwamen van Ruslan Malinovskyi (68.) en Wataru Endo (72.).

Racing Genk begon het duel verschroeiend. STVV hapte naar adem en mocht zich gelukkig prijzen dat pogingen van Malinovskyi, Pozuelo en Uronen geen doel troffen. Trossard stuitte dan weer tot twee maal toe op een sterke Steppe. STVV kon halverwege de eerste helft een eerste keer tegenprikken. Botaka mikte een snelle counter van de Truienaars naast. De bezoekers bleven gevaarlijk op de tegenaanval en ook Boli miste nog een uitstekende mogelijkheid. Van Genkse zijde trof Malinovskyi de lat. Een uiterst aangename eerste helft eindigde zo zonder doelpunten.

Ook na de pauze bleef Racing Genk dominant. De Limburgers zijn aanvallend sterk en toonden dat door slag om slinger kansen te creëren. Pozuelo trof de lat, Maehle mikte naast. De thuisploeg begon zich stilaan ongerust te maken tot Malinovskyi nog maar eens zijn talent op stilstaande fases toonde. De Oekraïner (68.) vlamde de 1-0 enig mooi voorbij Steppe. Het was voor de middenvelder zijn derde vrijschopdoelpunt in drie wedstrijden. Genk leek gelanceerd maar niets was minder waar. Nauwelijks vier minuten later schoof de Japanse invaller Endo de 1-1 al tegen de netten. Gano en Maehle troffen in het slot elk nog eens de lat, maar de 2-1 bleef uit.

Genk telt na twee speeldagen 4/6 en staat daarmee - samen met Cercle Brugge, Standard en Antwerp - tweede, op twee punten van leider Anderlecht. STVV behaalde 2/6.