Quintana & Valverde rijden in Vlaanderen

Nairo Quintana en Alejandro Valverde zakken volgende week af naar Dwars door Vlaanderen. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. "De komst van beide renners kadert onder meer in hun voorbereiding op de Ronde van Frankrijk en de kasseirit die in het traject van de Tour werd opgenomen", zo klinkt het.

De 37-jarige Valverde staat momenteel aan de leiding in de Ronde van Catalonië, die zondag eindigt. Ook Quintana rijdt in Catalonië, waar Valverde in deze editie al twee etappes won. In 2014 kwam de Spanjaard al eens in actie in Dwars door Vlaanderen. Toen werd hij 36e. Quintana was er een jaar later bij, goed voor een 78e plaats.