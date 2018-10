Quick.Step-Floors wordt Deceuninck-Quick.Step

Patrick Lefevere heeft een nieuwe sponsor voor zijn wielerploeg voorgesteld. Die sponsor luistert naar de naam Deceuninck, een bedrijf dat zich specialiseert in ramen en deuren in pvc. Vanaf 2019 heet het team Deceuninck-Quickstep.

Het was niet dat het water hem aan de lippen stond. Quick.Step zou hoe dan ook tot 2020 doorgaan. Met de andere sponsors werd in 2017 een overeenkomst voor drie jaar getekend. “Maar er was altijd plaats voor een nieuwe hoofdsponsor, zei Patrick Lefevere recent nog. Vandaag sprak hij van de “start van een nieuw tijdperk”.

Lefevere zag de voorbije weken Laurens De Plus en Niki Terpstra vertrekken. Vrijdag nog meldde de Italiaanse Gazzetta dello Sport dat het team UAE Fernando Gaviria en Enric Mas van Lefevere zou overnemen. Dat moest Lefevere helpen om het gat in de begroting te dichten. Gaviria is dit jaar goed voor negen overwinningen, waarvan twee in de Tour. De Colombiaan zou twee miljoen euro per jaar verdienen. Mas werd dit jaar tweede in de eindstand van de Ronde van Spanje, waar hij ook een rit won. Dankzij de nieuwe sponsordeal lijkt het alvast dat Lefevere Gaviria en Mas kan houden.