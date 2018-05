Quick-Step wint opnieuw, Yates verliest tijd

Maximilian Schachmann heeft Quick-Step Floors zijn 36e zege van het seizoen bezorgd. In de Ronde van Italië lag de aankomst boven aan een wintersportoord in Prato Nevoso. De Duitser van Quick-Step rondde een lange vlucht succesvol af. Het peloton nam een snipperdag en deed niet mee voor de dagzege. Yates liet in de slotfase een steek(je) vallen, Dumoulin pakt 25 seconden terug op de roze trui.

Vandaag werd de eerste etappe van het drieluik in de Alpen gereden in de Giro. De vlucht van de dag bestond uit twaalf renners zonder een klassementsrenner dus liet het peloton begaan. Eens op de slotklim bleven er nog drie over: Cattaneo, Schachmann en Plaza. Schachmann ging in de laatste honderden meters alleen aan en werd niet meer teruggehaald. Opnieuw een renner van Quick-Step die op het hoogste schavotje mag staan.

Tien minuten later waren de klassementsrenners daar. Een groepje kwam boven met Dumoulin en Froome. Leider Yates kwam voor het eerst in de problemen en moest de rol lossen. In de stand volgt Dumoulin op 28 seconden van de roze trui Yates.