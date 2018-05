PSG pakt dubbel na twaalfde bekerwinst

Paris Saint-Germain heeft de Franse bekerfinale met 0-2 gewonnen tegen derdeklasser Les Herbiers. Lo Celso en Cavani zorgden voor de doelpunten in een wedstrijd waar de Parijzenaars domineerden. PSG boekt zo na de titel ook de beker in Frankrijk.

Voor Les Herbiers kon deze avond enkel als een sprookje worden bestempeld. Zij konden zich als derdeklasser plaatsen voor de bekerfinale tegen de grootmacht PSG. Een verhaal van David tegen Goliath en dat bleek ook uit het wedstrijdbeeld. PSG domineerde de wedstrijd en kwam dan ook op voorsprong via Giovani Lo Celso.

Na de rust scoorde Mbappé ,maar zijn goal werd afgekeurd door de VAR. Niet veel later zorgde Edinson Cavani vanop de stip voor de 0-2. Onze landgenoot Thomas Meunier mocht drie minuten voor tijd invallen. Zo wint PSG zonder veel problemen zijn tweede trofee dit seizoen, de twaalfde beker in de clubgeschiedenis. De Parijzenaars wonnen eerder al de titel in Frankrijk.