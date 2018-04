PSG kampioen na doelpuntenfestijn

Paris Saint-Germain mag zich opnieuw tot kampioen kronen na een ruime 7-1 overwinning tegen Monaco. Bij de rust stonden de Parijzenaars al 4-1 voor. In de tweede helft maakten ze hun opdracht af en haalden het kampioenschap binnen. Rode Duivels Youri Tielemans en Thomas Meunier kwamen na de rust nog van de bank.

Na twintig minuten stond het dankzij doelpunten van Giovani Lo Celso, Edinson Cavani en Ángel Di María 3-0 voor de Parijzenaars. Lo Celso deed zeven minuten later opnieuw de netten trillen. Voor Monaco maakte Rony Lopes voor de rust nog de eerredder.

In de tweede helft zagen we opnieuw een dominerend PSG. Ángel Di María maakte al snel zijn tweede van de avond en bracht PSG naar de 5-1. Falcao had pech en werkte bij een hoekschop de bal in eigen doel. Julian Draxler vervolledigde de score: 7-1. Vorig jaar ging uitgerekend AS Monaco nog met de titel aan de haal.