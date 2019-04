PSG gaat onderuit met 5-1 en is nog geen kampioen

Paris Saint-Germain is gisterenavond zwaar onderuit gegaan op het veld van Rijsel. De Parijzenaars verloren met 5-1 en moeten het titelfeest nog minstens een week uitstellen. Thomas Meunier, die net terug kwam uit blessure, opende de score met een eigen doelpunt. Even later ging hij geblesseerd naar de kant.

PSG had genoeg aan een gelijkspel om de titel te pakken. Maar tegen seizoensrevelatie Rijsel hadden de Parijzenaars het moeilijk. Na zeven minuten devieerde Meunier een voorzet in eigen doel. Een dramatisch wederoptreden na een maand blessureleed voor de Rode Duivel.

Geblesseerde verdedigers

Enkele minuten later stelde Bernat weer orde op zaken: 1-1. Maar nadien zag coach Emery maar liefst drie verdedigers uitvallen. Bernat pakte rood en zowel Meunier als Thiago Silva moesten geblesseerd naar de kant en konden niet meer verder.

Rijsel drukt door

In de tweede helft ging het van kwaad naar erger met PSG. Pépé zette Rijsel op 2-1, Bamba diepte de score verder uit.

De tien man van PSG hadden geen antwoord klaar en invaller Gabriel deed het licht volledig uit: 4-1. Die andere verdediger, José Fonté, zette de zware 5-1 cijfers op het bord.

Nog altijd geen titel

Het is al de tweede week op rij dat PSG de titel nog niet kan vieren. Vorige week konden ze dat met een overwinning, maar de Parijzenaars bleven steken op een gelijkspel tegen Strasbourg. Zaterdag krijgt PSG een nieuwe kans, dan ontvangt het AS Monaco.

De owngoal van Meunier:

Meunier scores an own goal for PSG LOL, it’s a great striker finish but in to his own net. @losclive lead 1-0 against Paris. #LOSCPSG pic.twitter.com/N2GU0BnQAc