Pro League veroordeelt "Alle boeren zijn homo's"-zang Trossard

De Pro League veroordeelt met klem de gezangen “alle boeren zijn homo’s” en herhaalt dat deze op geen enkele wijze hun plaats hebben in stadions. Genk-aanvoerder Leandro Trossard vierde de landstitel met zijn ploegmakkers in de Versuz, waar hij schoffeerde door “Alle boeren zijn homo’s” te zingen, een verwijzing naar de supporters van Club Brugge.

De beschonken aanvoerder was in de Hasseltse discotheek niet van de microfoon weg te slaan. En toen de menigte “Alle boeren zijn homo’s” naar boven haalde, zong Trossard uit volle borst mee.

Racing Genk wilde kort reageren op het voorval. “Er is gisteren een stevig feestje gebouwd met spelers en supporters en dat heeft tot in de vroege uurtjes geduurd”, klonk het bij communicatieverantwoordelijke Willem Boogaerts. “Op een bepaald moment heeft Leandro zich iets te enthousiast laten meeslepen in dat feestgedruis en heeft hij even meegezongen met een supporterslied. Wij willen benadrukken dat Leandro op geen enkele manier iemand heeft willen beledigen of schofferen.” Ook Trossard zelf reageerde op het voorval. “Ik was een beetje bezopen. Het was helemaal niet mijn bedoeling om daarmee mensen te kwetsen”, zei hij voor de camera van TV Limburg.”

De jonge Limburger is niet de eerste voetballer die uit de bocht gaat met die tekst, enkele jaren geleden daagde ook Benito Raman de fans van blauw-zwart uit.